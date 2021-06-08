Бывший министр экономики Александр Муравский напомнил представителям диаспоры об обязанности участвовать в общественных расходах посредством уплаты налогов и сборов. В социальной сети он написал, что истерики по поводу лишения этих граждан конституционного права на голос лишний раз показывает желание некоторых заниматься демагогической игрой.

«Закатываются истерики по поводу лишения этих граждан конституционного права на голос.

Вопрос №1 “Каким образом эти граждане лишены своего конституционного права голосовать?”. Ответы типа, что надо поехать в другой город не принимаются, поскольку это не является лишением права голоса.

Далее. Обратимся к Конституции Республики Молдова.

“Статья 58. Участие в финансовых расходах (1) Граждане обязаны участвовать в общественных

расходах посредством уплаты налогов и сборов”.

Вопрос №2 “Каким образом эти граждане участвуют в общественных расходах?” Для особо одарённых разъясняю:

“Каким образом данные граждане вкладывают в государственный бюджет, бюджеты социального и медицинского страхования и местные бюджеты?”

Ответы типа: “Они присылают деньги своим родственникам, которые покупают товары с включёнными в цену НДС и акцизами” не принимаются, поскольку это делают и обычные туристы», – написал Муравский.