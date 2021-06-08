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Газета "Кишиневские новости"

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Как родственникам кандидата от ПДС удалось получить 4 млн субвенций

Как родственникам кандидата от ПДС удалось получить 4 млн субвенций
08 июня
17:31 2021
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Три крестьянских хозяйства, принадлежащих близким родственникам Адриана Попа, получили от государства в виде субвенций свыше 4 млн леев. Сам Попа является руководителем управления авторизации платежей в Агентстве платежей в сельском хозяйстве и братом кандидата под №67 по спискам ПДС – Зинаиды Попа.

По данным портала Sinteza.org все три хозяйства, которые получили внушительные суммы, принадлежат ближайшим родственникам Адриана Попа: сестре – Зинаиде Попа, отцу – Олегу Попа, и матери – Ольге Попа.

Примечательно, что в ведомстве, где работает Адриан Попа, недавно прошли обыски по делу о незаконных субсидиях.

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