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Газета "Кишиневские новости"

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Мудряк: Земля должна принадлежать нашим потомкам

Мудряк: Земля должна принадлежать нашим потомкам
08 июня
14:11 2021
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Блок коммунистов и социалистов будет проводить жесткую политику по защите внутреннего рынка и местных производителей.

Разработка нового земельного кодекса, который не позволить продажу земли иностранцам, а также будет продвигать жесткие меры по защите внутреннего рынка. Таковы одни из приоритетов Блока коммунистов и социалистов для улучшения ситуации в сельском хозяйстве. Об этом заявил депутат ПСРМ Раду Мудряк в ходе презентации социально-экономической программы.

«Кратко и среднесрочные меры, которые мы предлагаем: одобрение национальной стратегии развития ирригационной системы, восстановление зоотехнического сектора, чтобы Молдова могла гарантировать продовольственную безопасность, увеличение исследовательских возможностей в агропродовольственном секторе. Действия по консолидации земель, улучшение условий субсидирования, льготы при  экспорте продукции. Продвижение жесткой политики по защите внутреннего рынка и местных производителей. Противодействие намерениям отдельных политиков либерализировать рынок земли посредством нового земельного кодекса, который гарантирует, что наша земля не окажется у иностранцев. Земля должна принадлежать нашим потомкам», — заявил Мудряк.

Он отметил, что сельское хозяйство является стратегической отраслью страны, генерируя 12% ВВП.

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