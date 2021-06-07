Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag заявил, что организация готова к противостоянию с Москвой и Минском, сообщает «Польское радио».

Политик традиционно объявил: «В кризисной ситуации мы готовы защищать каждого из наших союзников». Столтенберг обратил внимание интервьюера на тесное взаимодействие Владимира Путина с Александром Лукашенко, назвав его «опасным». По мнению Генсека, союз Москвы и Минска представляет угрозу для восточного фланга НАТО, в частности для Польши, Литвы и Латвии. Ситуацию в Белоруссии будут обсуждать на предстоящем 14 июня саммите НАТО. Также Столтенбергу не понравилось то, что Россия «все теснее сотрудничает как в политическом, так и в военном планах» с Китаем. Генсек Североатлантического блока недоволен координацией действий Москвы и Пекина в международных организациях и в частности в ООН. Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова в ответ заявила: «Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции. Что касается готовности „защитить каждого участника Альянса от угрозы, исходящей от Москвы и Минска“, то хочется, по традиции, пожелать НАТО и его Генсеку здоровья».