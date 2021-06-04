Сотрудник Госдепартамента США Джордж Кент прибыл в Кишинев, где он провел встречу с исполняющим обязанности премьера Аурелиу Чокоем, сообщает ИНФОТАГ.

Должность визитера: заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, на общедоступном – офисный планктон, однако из Вашингтона. Разговор стороны вели серьезный. Пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции сообщает: стороны отметили, что «для возобновления процесса вывода иностранных войск и боеприпасов с территории Молдовы необходим постоянный и транспарентный диалог – как с заинтересованными сторонами, так и в рамках международных профильных организаций». Такие словесные конструкции, если расшифровывать, означают, что американцы хотят, чтобы из Приднестровья были выведены российские миротворцы, а также бойцы, охраняющие склады с боеприпасами в селе Колбасна. Вашингтон предлагает молдавским дипломатам об этом чаще заявлять и рассказывать при любой возможности. Чем больше шума, тем менее комфортно себя будет чувствовать Москва. Для США сейчас – это главное.