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Газета "Кишиневские новости"

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США хотят очистить берега Днестра от российских войск

04 июня
11:06 2021
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Сотрудник Госдепартамента США Джордж Кент прибыл в Кишинев, где он провел встречу с исполняющим обязанности премьера Аурелиу Чокоем, сообщает ИНФОТАГ.

Должность визитера: заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, на общедоступном – офисный планктон, однако из Вашингтона. Разговор стороны вели серьезный. Пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции сообщает: стороны отметили, что «для возобновления процесса вывода иностранных войск и боеприпасов с территории Молдовы необходим постоянный и транспарентный диалог – как с заинтересованными сторонами, так и в рамках международных профильных организаций». Такие словесные конструкции, если расшифровывать, означают, что американцы хотят, чтобы из Приднестровья были выведены российские миротворцы, а также бойцы, охраняющие склады с боеприпасами в селе Колбасна. Вашингтон предлагает молдавским дипломатам об этом чаще заявлять и рассказывать при любой возможности. Чем больше шума, тем менее комфортно себя будет чувствовать Москва. Для США сейчас – это главное.

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