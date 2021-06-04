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Газета "Кишиневские новости"

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Калашников: в Госдуме внимательно следят за ситуацией в Молдове

Калашников: в Госдуме внимательно следят за ситуацией в Молдове
04 июня
10:52 2021
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Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что на встрече с представителями молдавской диаспоры в России обсуждалась возможность смягчения условий пребывания трудовых мигрантов из Молдовы

3 июня в Государственной Думе РФ состоялась встреча депутатов с руководством общественных организаций, представляющих интересы граждан Республики Молдова, проживающих в РФ.

Леонид Калашников выразил признательность гражданам Молдовы за сохранение исторической памяти, интерес к русскому языку и культуре, высказал уверенность в развитии сотрудничества России и Молдовы по самому широкому кругу вопросов.

Он обратил внимание на острую внутриполитическую ситуацию в Молдове и высказал обеспокоенность возможностью негативного развития поствыборной ситуации в Республике.

О помощи, оказанной российской стороной Республике Молдова в последние годы, подробно рассказал заместитель Председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. С сожалением отмечено, что нынешнее руководство Молдовы неохотно развивает сотрудничество с Российской Федерацией, фактически сорвано действие ряда достигнутых при предыдущем президенте Республики Игоре Додоне соглашений и договоренностей об экономических преференциях для Молдовы, выделении кредита.

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, родившийся в Молдове, указал на важность развития гуманитарных и культурных связей наших стран.

Со своей стороны представители молдавской диаспоры в России выразили признательность руководству Российской Федерации за помощь и поддержку гражданам Республики Молдова, оказанную в период пандемии COVID-19.

Отдельным вопросом стала тема трудовых патентов. Многие граждане Молдовы приезжают в Россию на заработки, поэтому все, что относится к возможностям получения и условиям работы, важно для них. Гости обратились к депутатам с просьбой рассмотреть возможность распространить на граждан Молдовы режим для приехавших в Россию граждан стран ЕАЭС, которым по положению этой организации патенты не требуются. Хотя Молдова пока и не полноправный член ЕАЭС, она обладает статусом государства-наблюдателя, так же как Узбекистан и Куба.

Депутаты ГД подтвердили необходимость трудовых мигрантов для российской экономики, сообщили, что в настоящий момент профильными комитетами уже проводится соответствующая работа, и заверили гостей в том, что со своей стороны будут предприняты усилия для создания комфортных условий для пребывания и работы трудовых мигрантов из Молдовы.

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