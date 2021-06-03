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Газета "Кишиневские новости"

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Европейская Комиссия ограничила ввоз/вывоз наличной валюты

Европейская Комиссия ограничила ввоз/вывоз наличной валюты
03 июня
13:46 2021
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Пресс-служба Европейской Комиссии сообщает об изменении правил ввоза/вывоза через таможенную границу ЕС наличных денег и других ценностей.

С 3 июня необходимо декларировать суммы в 10 тысяч евро и больше, а также сообщать о наличии других валют, золотых монет, чеков, расписок, золотых слитков. Те же процедуры предусмотрены в случае пересылки ценностей почтой или курьером. Мало того, если таможенники заподозрят, что перевозимые деньги получены преступным путем, они могут потребовать задекларировать и меньшую сумму. В случае подтверждения подозрений, все ценности тут же конфискуются. В таможенной декларации сообщается: как путешествующий получил имеющиеся деньги, и каким образом намерен их потратить. Документ можно заполнять на всех языках, в том числе и тех которые не являются официальными в Евросоюзе. 

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