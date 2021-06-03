На сегодняшний день в стране 247716 человек прошли лечение и 6120 умерли от инфекции COVID-19.

На 2 июня в Молдове подтверждены 255285 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 805 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 13912 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 450 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 78 в крайне тяжелом состоянии (12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).