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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 июня 247716 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 июня 247716 излечившихся
03 июня
13:37 2021
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На сегодняшний день в стране 247716 человек прошли лечение и 6120 умерли от инфекции COVID-19.    

На 2 июня  в Молдове подтверждены 255285 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 805 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 13912 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 450 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 78 в крайне тяжелом состоянии (12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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