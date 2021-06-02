Административно-территориальная реформа, предлагающая ликвидацию большого количество примэрий, создаст неудобства гражданам. Об этом в эфире телеканала «Ren Moldova» рассказал председатель ПСРМ Игорь Додон.

«Каковы будут последствия для простого гражданина? Это приведет к тому, что во всех районных центрах ликвидируют больницы, должности. То же самое будет и на уровне мэрий. Если в настоящее время гражданин идет в мэрию, чтобы получить справку или заплатить налог, то он не сможет решать свои проблемы в селе и будет вынужден ехать за 20-30 км туда, где находится примэрия», — сказал Додон.

Лидер ПСРМ отметил, что в случае реализации данной реформы вместе 989 мэрий в Молдове останется меньше 100.