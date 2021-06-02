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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Наши кандидаты провели свыше 200 встреч с гражданами

Додон: Наши кандидаты провели свыше 200 встреч с гражданами
02 июня
12:46 2021
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С начала кампании кандидаты Блока коммунистов и социалистов провели свыше 200 встреч с гражданами. Люди поддерживают идею объединения усилий ПСРМ и ПКРМ для спасения государственности и независимости Молдовы. Об этом лидер социалистов рассказал в ходе передачи на телеканале «Ren Moldova».

«На этих встречах я спрашиваю граждан лучше ли они живут, чем в прошлом году. Большинство, даже, например, в Унгенах, где голосуют за правых, говорят, что живут хуже, потому что выросли цены. Топливо подорожало. Второй вопрос задаю гражданам: хорошо, что ПСРМ и ПКРМ объединились? Даже правые говорят, что хорошо. Третий вопрос: при каком президенте вам жилось лучше? Все говорят, что при Воронине было лучше, была стабильность, ясность, преступников посадили в тюрьму», — сказал Игорь Додон.

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