С начала кампании кандидаты Блока коммунистов и социалистов провели свыше 200 встреч с гражданами. Люди поддерживают идею объединения усилий ПСРМ и ПКРМ для спасения государственности и независимости Молдовы. Об этом лидер социалистов рассказал в ходе передачи на телеканале «Ren Moldova».

«На этих встречах я спрашиваю граждан лучше ли они живут, чем в прошлом году. Большинство, даже, например, в Унгенах, где голосуют за правых, говорят, что живут хуже, потому что выросли цены. Топливо подорожало. Второй вопрос задаю гражданам: хорошо, что ПСРМ и ПКРМ объединились? Даже правые говорят, что хорошо. Третий вопрос: при каком президенте вам жилось лучше? Все говорят, что при Воронине было лучше, была стабильность, ясность, преступников посадили в тюрьму», — сказал Игорь Додон.