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Газета "Кишиневские новости"

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ДОДОН: После досрочных, депутаты партий сядут за стол переговоров

ДОДОН: После досрочных, депутаты партий сядут за стол переговоров
02 июня
12:46 2021
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После досрочных выборов партии, прошедшие в парламент, должны сесть за стол переговоров и приступить к диалогу, чтобы преодолеть кризис. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в эфире телекомпании «Ren Moldova».

«Партии, которые пройдут в парламент, должны прекратить деструктивное противостояние и начать работать в интересах страны. В этом я уверен. Я не призываю теперь правых к коалиции или диалогу, но граждане не поймут, если мы окажемся в ситуации, когда снова придется идти на досрочные», – заявил Додон.

Напомним, что по данным опросом, после выборов 11 июля в парламент проходят только три формирования: ПДС, Блок коммунистов и социалистов и партия «Шор».

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