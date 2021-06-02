После досрочных выборов партии, прошедшие в парламент, должны сесть за стол переговоров и приступить к диалогу, чтобы преодолеть кризис. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в эфире телекомпании «Ren Moldova».

«Партии, которые пройдут в парламент, должны прекратить деструктивное противостояние и начать работать в интересах страны. В этом я уверен. Я не призываю теперь правых к коалиции или диалогу, но граждане не поймут, если мы окажемся в ситуации, когда снова придется идти на досрочные», – заявил Додон.

Напомним, что по данным опросом, после выборов 11 июля в парламент проходят только три формирования: ПДС, Блок коммунистов и социалистов и партия «Шор».