На сегодняшний день в стране 247609 человек прошли лечение и 6114 умерли от инфекции COVID-19.

На 1 июня в Молдове подтвержден 255241случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 898 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12657 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 466 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 83 в крайне тяжелом состоянии (15 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).