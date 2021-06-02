Четверг, 3 июня 2021, 08:05

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 июня 247609 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 июня 247609 излечившихся
02 июня
12:41 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 247609 человек прошли лечение и 6114 умерли от инфекции COVID-19.    

На 1 июня в Молдове подтвержден 255241случай заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 898 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 12657 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 466 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 83 в крайне тяжелом состоянии (15 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,59+0,16%
EUR21,48+0,14%
GBP24,93+0,15%
UAH0,64+0,16%
RON4,36+0,13%
RUB0,24+0,25%

Курсы валют в MDL на 03.06.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд