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Газета "Кишиневские новости"

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Зинаида Гречаный встретилась с жителями Фалештского района

Зинаида Гречаный встретилась с жителями Фалештского района
02 июня
12:41 2021
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Спикер парламента обсудила ход реализации инфраструктурных проектов в Фалештском районе. Зинаида Гречаный обсудила проблемы и достижения коммуны Чолаку Ноу, в состав которой входят также села Чолаку-Векь, Фэгэдэу, Покровка и Шолтоая. Гречаный отметила, что при поддержке социалистов в населенных пунктах строятся дороги, подготовлен технический проект водоснабжения села Чолаку Векь, выделены средства на ремонт здания Дома культуры села Фэгэдэу, устанавливаются детские площадки, проводится ремонт дорог, уличное освещение сел Фэгэдэу, Покровка, Шолтоая, Чолаку-Векь, выделены средства на установку водонапорной башни, на водоснабжение села Чолаку Векь.

Также предстоит еще провести освещение сел Чолаку Ноу, Шолтоая и Покровка.

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