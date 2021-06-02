Председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон встретился 1 июня с работниками кишиневской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-2).

Во время встречи обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники и само предприятие. Были затронуты также различные вопросы, связанные с социальной политикой, продвигаемой Блоком коммунистов и социалистов, видением улучшения качества жизни людей и восстановления экономической ситуации в стране.

Игорь Додон подчеркнул, что развитие молдавских предприятий, оказание необходимой поддержки для повышения качества услуг, предоставляемых населению, является приоритетом для Блока коммунистов и социалистов.

В этом контексте он отметил, что у Блока коммунистов и социалистов есть команда профессионалов в этой области, есть необходимый опыт и твердое намерение продвигать конкретные проекты для развития экономики, поддержки деловой среды и людей труда.