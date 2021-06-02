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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: развитие молдавских предприятий – наш приоритет

Игорь Додон: развитие молдавских предприятий – наш приоритет
02 июня
12:41 2021
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Председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон встретился 1 июня с работниками кишиневской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-2).

Во время встречи обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники и само предприятие. Были затронуты также различные вопросы, связанные с социальной политикой, продвигаемой Блоком коммунистов и социалистов, видением улучшения качества жизни людей и восстановления экономической ситуации в стране.

Игорь Додон подчеркнул, что развитие молдавских предприятий, оказание необходимой поддержки для повышения качества услуг, предоставляемых населению, является приоритетом для Блока коммунистов и социалистов.

В этом контексте он отметил, что у Блока коммунистов и социалистов есть команда профессионалов в этой области, есть необходимый опыт и твердое намерение продвигать конкретные проекты для развития экономики, поддержки деловой среды и людей труда.

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