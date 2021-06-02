Известная детская песенка утверждает: «Пейте, дети, молоко – будете здоровы». Как оказалось, это справедливо и по отношению к взрослым.

Международная группа ученых в составе исследователей из Австралии и Великобритании обследовала около двух миллионов человек. Выяснилось, что, если выпивать даже один стакан молока ежедневно, опасность получить инсульт или ишемическую болезнь сердца угрожает такому человеку на четырнадцать процентов меньше, чем тем, кто молока не пьет вообще.

И это не единственное благотворное влияние молока на здоровье. У людей, пьющих молоко, и уровень холестерина в организме ниже, причем не только хорошего, но и плохого. А ведь высокое содержание плохого холестерина может окончиться печально: атеросклерозом и даже инсультом, причем болезнь может дать о себе знать, когда этого холестерина накопится уже достаточно много, и бороться с недугом будет сложно, сообщает «Daily Mail».

В общем, пейте, люди, молоко! Это самый легкий способ избежать болезни.