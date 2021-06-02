Через месяц в штате Вирджиния на пенсию отправят тринадцать полицейских собак. С 1 июля там наличие у взрослого человека одной унции марихуаны (а это примерно двадцать восемь граммов) не будет считаться нарушением закона. То есть служебным собакам, натасканным на поиск этого наркотика, делать будет нечего.

Дело в том, что сам наркотик собаки унюхать способны, но количество его определить не могут. То есть теперь любой распространитель может спокойно заявить, что у него травки совсем немного, и обыскивать его полиция будет не вправе.

Теперь в правоохранительных органах планируют приобрести новых собак и натаскивать их на другие, запрещенные наркотики – героин, кокаин и другие, и обойдется это в кругленькую сумму, примерно в пятнадцать тысяч долларов. Те полицейские участки, у которых таких денег не найдется, вынуждены будут ликвидировать отделы по борьбе с наркотиками, сообщает «The Virginian-Pilot».