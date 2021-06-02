Между левыми и правыми политформированиями существуют кардинальные отличия, в том числе и в социальной сфере. Об этом в эфире телеканала «Ren Moldova» рассказал председатель ПСРМ Игорь Додон.

«При Воронине пенсия индексировалась на 20%. При Додоне начали дважды в год выплачивать единовременную выплату тем, у кого маленькая пенсия – 700 леев в январе и 900 леев в октябре. В этом году дали 1000 леев на Пасху и столько же будет в октябре. Вот это делал Блок коммунистов и социалистов. А теперь что такое подход правых. Они хотят увеличить пенсионный возраст. Они открыто говорят, что мол, МВФ против и надо отменять закон, принятый по моей инициативе», – сказал Игорь Додон.

Он также рассказал о различиях в экономической и административной политике.

«Мы за поддержку местного производителя, за создание промышленных платформ. Они – против. Закон о выделении для молдавской продукции 50% места на магазинных полках Майя Санду заблокировала. Правые выступают за продажу иностранцам сельхозугодий. Мы инвестировали миллиарды леев в молдавское село – программа по ремонту дорог, по восстановлению освещения, водоснабжению, они хотят ликвидировать районы и маленькие села, чтобы из 900 примэрий осталось около 100», – сказал Додон.

Напомним, что в декабре 2020 года парламент проголосовал за инициативу Партии социалистов Республики Молдовы о снижении пенсионного возраста (возвращении с 63 лет для всех к 62 – для мужчин и 57 – для женщин). Также проект касается многодетных мам (не менее пяти детей), которые получат возможность выйти на пенсию в 54 года.