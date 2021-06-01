Социалисты разработали детальный план использования в Молдове семейного капитала. Он предполагает финансовое стимулирование при рождении первого и последующих детей. Об этом рассказал в ходе брифинга депутат ПСРМ Владимир Односталко.

«При рождении первого ребенка мы предлагаем выплачивать семье три среднемесячных зарплаты. В 2021 году ее размер составляет 8716 леев, что дает сумму порядка 26 тыс. леев. При рождении второго ребенка – 5 средних зарплат или около 43,5 тыс. леев, третьего – семь средних зарплат или 61 тыс. леев», – заявил депутат ПСРМ.

По словам Односталко, разработан и детальный регламент, который позволяет родителям расходовать средства строго в определенных целях – на улучшение жилищных условий, медицинскую помощь, а также на образование. Социалисты намерены добиваться принятия данного законопроекта сразу после проведения досрочных парламентских выборов.