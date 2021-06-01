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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду и Игорь Додон пользуются самым высоким уровнем доверия

01 июня
13:11 2021
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Такие данные опубликовала компания «iData» в мае 2021.

Так, Майе Санду доверяют 39,6% определившихся респондентов, а лидеру ПСРМ Игорю Додону –28,2%. На третьем месте расположился Илан Шор – 4,2%, за которым следует председатель ПКРМ Владимир Воронин 3,4%. Пятерку замыкает Ренато Усатый – 3,1%. В рейтинге политиков с наибольшим уровнем доверя фигурирует бывший премьер Ион Кику и мэр столицы Ион Чебан – 1,2%. Лидер Платформы DА Андрей Нэстасе расположился значительно ниже – ему доверяют только 0,7%. В то же время 13,5% респондентов сообщили, что не доверяют никому, а 1,5% не захотели ответить на данный вопрос. Опрос проводился в мае, выборка составила 1227 человек. Погрешность оценивается в ±2,7%.

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