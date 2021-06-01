Вторник, 1 июня 2021, 23:46

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Додон – первый молдавский политик, системно поддерживающий детей

Додон – первый молдавский политик, системно поддерживающий детей
01 июня
13:11 2021
Версия для печати

Об этом заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко в ходе брифинга, в ходе которого он рассказал о необходимости разработки и проведения политики патриотизма на всех уровнях.

«Должна быть разработана политика патриотизма, чего очень недостает. Часто правые силы пытаются внушить детям мыли о другой родине. Это ведет к разрозненности среди молодежи. Она покидает страну и уезжает сначала работать, а потом навсегда в другие страны», – рассказал Владимир Односталко.

Он также отметил роль Игоря Додон, во время президентства которого впервые системно начали оказывать поддержку матерям и детям.

«При непосредственном участии Игоря Додона сотни нуждающихся в этом семей получили крышу над головой, тысячами исчисляются случаи адресной помощи детям. Особое внимание уделялась медицинской помощи, когда больным детишкам было необходимо лечение, например, за рубежом», — рассказал Односталко.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,54–0,41%
EUR21,45–0,44%
GBP24,84–0,87%
UAH0,64–0,28%
RON4,36–0,48%
RUB0,24–0,50%

Курсы валют в MDL на 01.06.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд