Об этом заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко в ходе брифинга, в ходе которого он рассказал о необходимости разработки и проведения политики патриотизма на всех уровнях.

«Должна быть разработана политика патриотизма, чего очень недостает. Часто правые силы пытаются внушить детям мыли о другой родине. Это ведет к разрозненности среди молодежи. Она покидает страну и уезжает сначала работать, а потом навсегда в другие страны», – рассказал Владимир Односталко.

Он также отметил роль Игоря Додон, во время президентства которого впервые системно начали оказывать поддержку матерям и детям.

«При непосредственном участии Игоря Додона сотни нуждающихся в этом семей получили крышу над головой, тысячами исчисляются случаи адресной помощи детям. Особое внимание уделялась медицинской помощи, когда больным детишкам было необходимо лечение, например, за рубежом», — рассказал Односталко.