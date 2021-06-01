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Газета "Кишиневские новости"

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Как президент Молдовы Санду в народ ходила

Как президент Молдовы Санду в народ ходила
01 июня
13:01 2021
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Обещавшая в ходе предвыборной кампании быть президентом всего народа, Майя Санду с этим самым народом общается весьма неохотно. Ее все больше в Париж, Брюссель да Берлин тянет.

Но иногда все-таки приходится госпоже президенту, пересилив себя, отправиться в районы. Вот только прием ее там ждет далеко не политкорректно-европейский. Так случилось 1 июня в Единцах. Жители района встретили главу государства, мягко говоря, негостеприимно. Люди свистели, скандировали «La gunoi!», «Rușine!», свистели, а в руках держали плакаты с надписями: «Санду и Филат украли миллиард и аэропорт», «Санду, бойся Бога, а не Михалко и Хогана!». Плакаты, заметим, были самодельными, а не нарисованными профессиональными художниками, и, значит, подготовкой «теплой» встречи никто специально не занимался и ничего не организовывал.   

Большинство из тех, кто хотел попасть на встречу с Майей Санду, туда не пустили. Административное здание, где все это происходило, было окружено плотным кордоном сотрудников полиции. Президент к выражавшим свое отношение людям предпочла не выходить и общаться с ними не пожелала. Это же неправильный народ, а не «oameni buni»…

кадр из видео






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