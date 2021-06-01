На досрочных выборах за ПДС проголосуют 39%, за Блок коммунистов и социалистов – 33,4%, за партию «Шор» – 10%

Эти три политформирования смогут преодолеть избирательный порог и оказаться в парламенте после выборов 11 июля. Такие данные опубликовала компания «iData» в мае 2021. Респондентов спросили: за какие партии вы будете голосовать 11 июля? Согласно исследованию, 39% выбрали ПДС, 33,4% – Блок коммунистов и социалистов. Партия «Шор» пользуется поддержкой 10%. Остальные формирования не преодолевают избирательный порог.

Опрос проводился в мае, выборка составила 1227 человек. Погрешность оценивается в ±2,7%.