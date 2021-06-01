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Газета "Кишиневские новости"

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Додон поздравил детей по случаю Международного дня защиты детей

Додон поздравил детей по случаю Международного дня защиты детей
01 июня
12:36 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон поздравил всех детей страны по случаю Международного дня защиты детей.

«В этот особенный день нам, взрослым, уместно еще раз вспомнить о золотой поре детства и о настоящих жизненных ценностях. Без сомнения, будущее принадлежит детям, а мы, взрослые, должны объединить усилия, чтобы создать им достойное будущее здесь, дома.

По случаю этого замечательного праздника хочу от всей души поздравить всех детей, пожелать им счастливого будущего, полного радости, улыбок и ярких цветов. Пусть ваши детские годы будут счастливыми в окружении близких», — написал Игорь Додон в социальной сети.

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