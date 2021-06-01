Председатель ПСРМ Игорь Додон поздравил всех детей страны по случаю Международного дня защиты детей.

«В этот особенный день нам, взрослым, уместно еще раз вспомнить о золотой поре детства и о настоящих жизненных ценностях. Без сомнения, будущее принадлежит детям, а мы, взрослые, должны объединить усилия, чтобы создать им достойное будущее здесь, дома.

По случаю этого замечательного праздника хочу от всей души поздравить всех детей, пожелать им счастливого будущего, полного радости, улыбок и ярких цветов. Пусть ваши детские годы будут счастливыми в окружении близких», — написал Игорь Додон в социальной сети.