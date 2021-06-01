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Газета "Кишиневские новости"

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Председатель ПСРМ Игорь Додон – самый активный политик в мае

Председатель ПСРМ Игорь Додон – самый активный политик в мае
01 июня
12:36 2021
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Такие данные опубликовала компания «iData». Согласно социологическому исследованию, самым активным политформированием является Блок коммунистов и социалистов.

Согласно опросу, 28,3%опрошенных заявили, что самым активным политиком страны является Игорь Додон. Еще 25,56% назвали Майю Санду. В мае в тройку вошел и лидер ПКРМ Владимир Воронин – его считают самым деятельным 4% респондентов.

Порядка 2% назвали самым активным мэра Кишинева Иона Чебана, депутата Платформы DА Александра Слусаря и мэра Бельц Ренато Усатого. Только 1,4% граждан считают активным лидера ПДС Игоря Гросу.

В то же время почти 34,7% граждан заявили, что Блок коммунистов и социалистов является самым активным политформированием, На втором месте расположился ПДС – 33,6%. 3,5% респондентов считают деятельными Платформу DА и партию «Шор».

Опрос проводился в мае, выборка составила 1227 человек. Погрешность оценивается в ±2,7%.







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