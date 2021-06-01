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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Эмоциональный настрой соцсетей зависит от дня недели и времени суток

01 июня
12:31 2021
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Международная группа ученых в составе исследователей из Норвегии и Швейцарии изучила, эмоции отражаются в социальных сетях. Были проанализированы свыше семи миллионов сообщений, написанных от первого лица.

Результаты оказались любопытными. Самое позитивное время суток – утро, когда люди реже всего выражали отрицательные эмоции. Но по мере приближения к полуночи число негативных постов существенно увеличивалось. А самым эмоционально отрицательным днем недели оказалась среда, здесь уровень негатива просто зашкаливал. Зато по воскресеньям в соцсетях господствовал позитив. И как бы не менялось настроение пользователей, эти два показателя оставались практически неизменными. 

По мнению ученых, результаты их исследования могут оказаться полезными при разработке программ воздействия с помощью социальных сетей на эмоциональный настрой людей с целью создания более позитивного настроя в обществе, сообщает Sci News.        

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