Эта двухлетняя жительница Лос-Анджелеса легко заткнет за пояс практически всех взрослых американцев. В своем более чем юном возрасте она знает не только грамоту и счет, но и названия всех штатов США и их расположение на карте, ориентируется в элементах таблицы Менделеева, способна объясняться на языке жестов и выражать свои мысли связными предложениями, а также изучает испанский язык. Свои необычайные познания девочка начала демонстрировать уже в полуторагодовалом возрасте.

Тест, проведенный психологом, показал, что ее коэффициент интеллекта (IQ) достигает ста сорока шести баллов. Лишь менее чем двум процентам американцев по силам показать столь же высокий результат. Поэтому нет ничего удивительного, что малышку приняли в члены организации «Mensa» – сообщество людей с наивысшим уровнем коэффициента интеллекта в мире. Сегодня в ней состоят примерно сто сорок пять тысяч человек из ста стран мира, и юная американка – самый младший член этого собрания интеллектуалов, сообщает Hromadske.ua.