Председатель парламента, член политисполкома Партии социалистов Зинаида Гречаный выступила 31 мая на школьной линейке, посвященной последнему звонку, в лицее имени Николая Васильевича Гоголя.

Зинаида Гречаный отметила, что для учеников и учителей этот день волнующий вдвойне – никто не думал еще два года назад, что возможность провести обычную школьную линейку не виртуально, а в реальной жизни, уже станет достижением.

По словам спикера, прошедший год был трудным для всех нас, и особенно трудным он стал для системы образования.

«Сегодня искренние слова признательности мы говорим учителям, которые в ограниченных условиях дистанционного обучения смогли не потерять связь с учениками, открыть перед ними огромный и таинственный мир знаний и привить им общечеловеческие ценности.

Огромной благодарности заслуживают родители, бабушки и дедушки, которым в условиях пандемии пришлось взять на себя груз ответственности за организацию частичного обучения детей в домашних условиях. В последний год они стали самыми главными помощниками учителей в процессе обучения.

И конечно же, без усилий, без старания самих учеников ничего бы не получилось. А в жизни выпускников этот год стал первым взрослым испытанием в их жизни. Испытанием на стойкость, настойчивость, способность добиваться поставленных целей. И первой прививкой от лени, досады и уныния», – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Спикер парламента пожелала сегодняшним выпускникам найти свою дорогу в жизни, обрести призвание, научиться добиваться поставленных целей и любить свою Родину.

«Будущее государства определяется желанием молодежи учиться, работать и воспитывать детей на родной земле. И я надеюсь, что ваше поколение сможет сделать Молдову процветающей», – сказала Зинаида Гречаный.

Будущее государства определяется желанием молодежи учиться поколение сможет сделать Молдову процветающей.