Возможно, это покажется удивительным, но в США сталкиваются с серьезной проблемой: олени нередко становятся причиной ДТП, и ущерб от этого оценивается в миллиарды долларов. Однако, как только регионы, где популяция оленей особенно велика, заселили волками, количество таких аварий снизилось почти на четверть. Но не потому, что волки элементарно съели оленей.

Дело в том, что волки, охотясь на оленей, стараются гнать их вдоль дорог, трубопроводов, рек и ручьев. В результате олени становятся более осторожными и стараются обходить подобные объекты, а, значит, реже выходят на трассы. Соответственно, и в ДТП они стали попадать реже.

Действия волков оказались очень рентабельными. В Министерстве транспорта США подсчитали, что только в штате Висконсин, например, удалось в прошлом году сэкономить около одиннадцати миллионов долларов, и это в шестьдесят три раза превышает размер компенсаций, которые пришлось выдать фермерам за то, что их скот пострадал от волков. Не пришлось платить и егерям, следящим за поголовьем оленей – волки работают бесплатно.

Кстати, примерно такой же эффект по уменьшению числа ДТП по вине оленей был получен несколько лет назад, когда в некоторые регионы США заселили пуму, сообщает «The Daily Mail».