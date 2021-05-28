Пятница, 28 мая 2021, 23:22

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Из тающих ледников Гренландии течет ртуть

Из тающих ледников Гренландии течет ртуть
28 мая
16:51 2021
Версия для печати

Ученые из Немецкого исследовательского центра наук о Земле и Университета штата Флорида сделали неприятное открытие: реки и фьорды Гренландии содержат большое количество ртути. Ее уровень считается наивысшим за всю историю наблюдений. Примерно столько же тяжелого металла содержится в известных своей загрязненностью промышленных водоемов Китая.

Откуда ртуть в ледниках Гренландии? Как считают ученые, это загрязнение не искусственное, оно носит природный характер. Судя по всему, ледниковый щит лежит на богатых тяжелым металлом горных породах, и в результате эрозии ртуть попадает в ледники. А они в результате изменения климата усилено тают, и процесс этот уже приобрел необратимый характер. Таким образом, ртуть во все возрастающих количествах с талой водой будет попадать в морские воды и, соответственно, в организмы обитателей этих вод. Выловленная в этих районах рыба, приправленная ртутью, идет в пищу, что негативно отражается на здоровье людей, на чей стол эта рыба попадает, сообщает «Science Alert».   

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,610,00%
EUR21,48+0,03%
GBP25,00–0,08%
UAH0,64+0,14%
RON4,37–0,02%
RUB0,24+0,31%

Курсы валют в MDL на 28.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд