Похоже, неприятная история с теперь уже бывшим кандидатом в депутаты от партии «Действие и солидарность» Натой Албот далеко не последняя. В списке потенциальных парламентариев от этого политформирования обнаружился еще один персонаж, находящийся в центре внимания правоохранительных органов.

Так, на сорок пятой позиции находится Александру Катан – фигурант уголовного дела о контрабанде алкоголя в особо крупных размерах. Официально он является руководителем предприятия SRL «Grape – Alliance», зарегистрированного в Штефан-Водэ. Лицензия фирме выдана на импорт и хранение алкоголя, импорт и оптовую продажу алкогольной продукции, производство алкоголя.

Однако прессе стало известно, что Катан вместе с братом Михаилом организовали производство поддельного алкоголя, который продают по 45-65 леев за литр, что зафиксировано в уголовном деле. Продукция нелегально отправляется в Румынию и Украину.

Два года назад сотрудники правоохранительных органов в бытность министром внутренних дел Андрея Нэстасе провели обыски в автомобилях по месту жительства и складах, принадлежащих братьям. Среди обнаруженного – многие тысячи литров спирта и средства для очистки стекол, вина, почти полтора десятка тонн сахара, пять с половиной тысяч евро без документов о происхождении. Кроме того, при обыске на территории SRL «Grappe Aliance» оказалось 259000 литров алкоголя, а по документам числилось 388000 литров. Как образовалась разница, оцененная в двенадцать миллионов леев, Катан объяснить не смог.

В общей сложности в результате обысков полиция изъяла товара на пятнадцать миллионов леев. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает sinteza.org.

Как утверждают в ПДС, в их рядах и в списках кандидатов – только хорошие люди. Пока этот лозунг вызывает большие сомнения.