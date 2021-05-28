Социалисты считают, что Генеральная прокуратура, СИБ и Служба госохраны должны начать расследование факта слежки за родственниками президента.

Об этом заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя в ходе пресс-конференции, после того как ранее глава государства рассказала о слежке за ее родственниками.

«Мы озабочены подобными событиями, которые негативно сказываются на демократии, национальной и личной безопасности граждан, в том числе и семьи президента. СИБ должен проинформировать кто, когда следил за семьей Майи Санду, какова цель слежки. Генеральная прокуратура должна начать расследование, чтобы наказать виновных. Госохрана должна немедленно предоставить защиту членам семьи. На вещи надо смотреть шире, в контексте отравления Майи Санду ртутью, о чем мы узнали тоже от нее. По этому случаю органы не высказались и прощу предоставить ответ и на этот жизненно важный вопрос», — заявил Цырдя.