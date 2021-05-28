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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду пытается оказать давление на судей

Майя Санду пытается оказать давление на судей
28 мая
15:26 2021
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Внезапный визит президента Майи Санду в Высший совет магистратуры (ВСМ) представляет собой давление на судебную систему и попытку повлиять на будущий конкурс по избранию нового члена Конституционного суда от ВСМ. Об этом заявил лидер ПСРМ в ходе прямого эфира.

По словам Игоря Додона, вмешательство Майи Санду в деятельность независимого института можно квалифицировать как диктатуру. В этом контексте лидер ПСРМ призвал все правовые ведомства не позволять политическим силам давать им указания.

«Это непозволительно. Квалифицируем этот визит, как попытку оказать давление на судебную систему и это происходит не в первый раз», — сказал Додон.

Он напомнил Санду, что Молдова является парламентской республикой, а глава государства должна соблюдать Конституцию.

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