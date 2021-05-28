Внезапный визит президента Майи Санду в Высший совет магистратуры (ВСМ) представляет собой давление на судебную систему и попытку повлиять на будущий конкурс по избранию нового члена Конституционного суда от ВСМ. Об этом заявил лидер ПСРМ в ходе прямого эфира.

По словам Игоря Додона, вмешательство Майи Санду в деятельность независимого института можно квалифицировать как диктатуру. В этом контексте лидер ПСРМ призвал все правовые ведомства не позволять политическим силам давать им указания.

«Это непозволительно. Квалифицируем этот визит, как попытку оказать давление на судебную систему и это происходит не в первый раз», — сказал Додон.

Он напомнил Санду, что Молдова является парламентской республикой, а глава государства должна соблюдать Конституцию.