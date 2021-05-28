Майя Санду хочет выставить себя жертвой в этой предвыборной кампании или же она страдает манией преследования. Так Игорь Додон прокомментировал вчерашнее заявление президента о том, что за членами её семьи якобы устроена слежка, сообщает aif.md. В то же время экс-президент пояснил, что по приказу Санду СИБ следит за ним, его супругой, депутатами ПСРМ, а также за министрами и прокурорами. Додон подчеркнул, что слежкой в Молдове может заниматься только Служба информации и безопасности, а она подчиняется исключительно главе государства и выполняет её поручения.

«У нас есть точная информация, что один раз в 2-3 дня Майя Санду получает детальный отчёт от СИБ о том, что делает Додон, что делает жена Додона, когда мы привозим ребёнка в детский сад, когда забираем, что делают депутаты ПСРМ в районах, что делают министры, что делают прокуроры. Вот это действительно происходит в РМ. Вор всегда громче всех кричит: «Держите вора!», – сказал он. Председатель ПСРМ дал понять, что, в отличие от Санду, которая даже не смогла сказать, за какими членами её семьи и как следят, у него доказательства есть.

«Что, я не могу дать детали, как машины СИБ ездили за мной по стране? Или за депутатами и членами моей семьи? Я могу вам дать фотографии, всё зафиксировано», – подчеркнул он. Игорь Додон также добавил, что после ухода из власти Владимира Плахотнюка и до прихода во власть Майи Санду в Молдове не было ни слежек, ни политических уголовных дел, однако сейчас “диктатура и полицейское государство” возвращаются.

«Войку достаточно мудрый и понимает, что это ложь, и никто не будет этим заниматься. Это попытка сделать из себя жертву в тех условиях, когда она очень хорошо понимает, что утром получит отчёт о том, какой чай пил какой-нибудь министр или бывший президент. Мы оба знаем это. Это мания преследования», – подытожил он.