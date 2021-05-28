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Газета "Кишиневские новости"

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Почему дело судьи Чауса отправлено в Конституционный суд Молдовы

Почему дело судьи Чауса отправлено в Конституционный суд Молдовы
28 мая
14:16 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон заявил, что передача в Конституционный суд дела об отказе предоставить политическое убежище бывшему украинскому судье Николаю Чаусу является попыткой использовать инстанцию в качестве политического инструмента. Додон отметил в ходе прямой трансляции, что общество ожидает отчета следственной комиссии по делу о похищении Чауса.

«Мы все ждем результаты работы следственной комиссии. Думаю, что заявления о слежке за семьей (М. Санду – прим. ред.) являются попыткой отвлечь внимание и от этого дела. Очень надеюсь, что в ближайшее время следственная комиссия представит детальный отчет о том, что произошло с Чаусом. Кто-то пытается использовать Конституционный суд в качестве политического инструмента для решения этого дела, представляющего большой общественный интерес. Мы будем следить за ним очень внимательно», — сказал Додон.

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