Председатель ПСРМ Игорь Додон заявил, что передача в Конституционный суд дела об отказе предоставить политическое убежище бывшему украинскому судье Николаю Чаусу является попыткой использовать инстанцию в качестве политического инструмента. Додон отметил в ходе прямой трансляции, что общество ожидает отчета следственной комиссии по делу о похищении Чауса.

«Мы все ждем результаты работы следственной комиссии. Думаю, что заявления о слежке за семьей (М. Санду – прим. ред.) являются попыткой отвлечь внимание и от этого дела. Очень надеюсь, что в ближайшее время следственная комиссия представит детальный отчет о том, что произошло с Чаусом. Кто-то пытается использовать Конституционный суд в качестве политического инструмента для решения этого дела, представляющего большой общественный интерес. Мы будем следить за ним очень внимательно», — сказал Додон.