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Газета "Кишиневские новости"

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Почему ПДС и Майя Санду хотят увеличить пенсионный возраст

Почему ПДС и Майя Санду хотят увеличить пенсионный возраст
28 мая
14:16 2021
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Партия «Действие и солидарность» (ПДС) выступает за увеличение пенсионного возраста в Молдове, так как этого требуют внешние партнеры. В случае прихода к власти ПДС законодательство будет изменено, а пенсионный ценз будет увеличен до 63 лет. Об этом заявил социалист Владимир Односталко в ходе брифинга для прессы.

Парламентарий напомнил, что недавно лидер ПДС Игорь Гросу заявил о том, что в случае прихода к власти, партия будет настаивать на подписании нового соглашения с МВФ. Односталко уточнил, что МВФ всегда выдвигал главное условие для этого – увеличение возраста выхода на пенсию. Инициативу ПДС поддерживает и президент Майя Санду, которая во время последней встречи с Игорем Додоном требовала у социалистов аннулировать закон о снижении пенсионного ценза.

Напомним, что по инициативе социалистов в декабре 2020 году парламент одобрил законопроект о снижении пенсионного возраста до 57 лет для женщин и до 62 лет – для мужчин.

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