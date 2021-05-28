Партия «Действие и солидарность» (ПДС) выступает за увеличение пенсионного возраста в Молдове, так как этого требуют внешние партнеры. В случае прихода к власти ПДС законодательство будет изменено, а пенсионный ценз будет увеличен до 63 лет. Об этом заявил социалист Владимир Односталко в ходе брифинга для прессы.

Парламентарий напомнил, что недавно лидер ПДС Игорь Гросу заявил о том, что в случае прихода к власти, партия будет настаивать на подписании нового соглашения с МВФ. Односталко уточнил, что МВФ всегда выдвигал главное условие для этого – увеличение возраста выхода на пенсию. Инициативу ПДС поддерживает и президент Майя Санду, которая во время последней встречи с Игорем Додоном требовала у социалистов аннулировать закон о снижении пенсионного ценза.

Напомним, что по инициативе социалистов в декабре 2020 году парламент одобрил законопроект о снижении пенсионного возраста до 57 лет для женщин и до 62 лет – для мужчин.