Блок коммунистов и социалистов предлагает вернуться к практике увеличения низких пенсий на 20%. Соответствующий законопроект будет предложен в будущем парламенте.

Председатель Партии социалистов Игорь Додон в ходе прямого эфира напомнил, что данная практика применялась во время управления коммунистов, когда в правительство входили многие представители команды блока коммунистов и социалистов.

«Мы начнем внедрять предыдущие хорошие начинания. Например, когда я был министром, господин Воронин президентом, а Гречаный – премьером, пенсии росли на 20%. Нужно вернуться к этому», — сказал Додон.

Лидер ПСРМ уточнил, что индексацию необходимо проводить постепенно, в зависимости от размера пенсии.