Пятница, 28 мая 2021, 23:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон: Мы вернемся к практике индексаций пенсий на 20%

Игорь Додон: Мы вернемся к практике индексаций пенсий на 20%
28 мая
14:11 2021
Версия для печати

Блок коммунистов и социалистов предлагает вернуться к практике увеличения низких пенсий на 20%. Соответствующий законопроект будет предложен в будущем парламенте.

Председатель Партии социалистов Игорь Додон в ходе прямого эфира напомнил, что данная практика применялась во время управления коммунистов, когда в правительство входили многие представители команды блока коммунистов и социалистов.

«Мы начнем внедрять предыдущие хорошие начинания. Например, когда я был министром, господин Воронин президентом, а Гречаный – премьером, пенсии росли на 20%. Нужно вернуться к этому», — сказал Додон.

Лидер ПСРМ уточнил, что индексацию необходимо проводить постепенно, в зависимости от размера пенсии.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,610,00%
EUR21,48+0,03%
GBP25,00–0,08%
UAH0,64+0,14%
RON4,37–0,02%
RUB0,24+0,31%

Курсы валют в MDL на 28.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд