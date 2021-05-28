Игорь Додон заявил, что во время встреч с гражданами в районах, большинство из них признаются, что живут хуже, чем в прошлом году. Люди говорят, что на смену стабильности пришел хаос, но они верят в команду Блока коммунистов и социалистов.

«Люди чувствуют, что живут хуже, потому что растут цены, нет уверенности в завтрашнем дне, они не понимают – почему в нынешнем году не делается ремонт в каждом селе, как это было в прошлом, когда каждое село получило по миллиону леев на дорогу, а в этом году – нет», — заявил Додон.

Лидер ПСРМ рассказал, что граждане с ностальгией вспоминают период, когда президент страны, правительство и парламент работали плечом к плечу.

«Люди не чувствуют себя защищенными. Они видят, что президент не хочет ни с кем говорить, даже своих друзей справа она убрала в сторону, например Андрея Нэстасе. Люди надеялись, что будет президент, объединяющий всех, а не сталкивающий друг с другом», — отметил Игорь Додон.

Председатель партии социалистов заявил, что люди ждут от главы государства проявления мудрости и действий по объединению граждан.