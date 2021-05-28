Пятница, 28 мая 2021, 23:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Додон: Люди в Молдове стали жить хуже, потому что выросли цены

Додон: Люди в Молдове стали жить хуже, потому что выросли цены
28 мая
14:06 2021
Версия для печати

Игорь Додон заявил, что во время встреч с гражданами в районах, большинство из них признаются, что живут хуже, чем в прошлом году. Люди говорят, что на смену стабильности пришел хаос, но они верят в команду Блока коммунистов и социалистов.

«Люди чувствуют, что живут хуже, потому что растут цены, нет уверенности в завтрашнем дне, они не понимают – почему в нынешнем году не делается ремонт в каждом селе, как это было в прошлом, когда каждое село получило по миллиону леев на дорогу, а в этом году – нет», — заявил Додон.

Лидер ПСРМ рассказал, что граждане с ностальгией вспоминают период, когда президент страны, правительство и парламент работали плечом к плечу.

«Люди не чувствуют себя защищенными. Они видят, что президент не хочет ни с кем говорить, даже своих друзей справа она убрала в сторону, например Андрея Нэстасе. Люди надеялись, что будет президент, объединяющий всех, а не сталкивающий друг с другом», — отметил Игорь Додон.

Председатель партии социалистов заявил, что люди ждут от главы государства проявления мудрости и действий по объединению граждан.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,610,00%
EUR21,48+0,03%
GBP25,00–0,08%
UAH0,64+0,14%
RON4,37–0,02%
RUB0,24+0,31%

Курсы валют в MDL на 28.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд