Социалисты перечислили провалы президента Майи Санду с момента ее вступления в должность. По словам депутата ПСРМ Аллы Дарованной всего за полгода главе государстве удалось сделать страну крайне зависимой от иностранцев, спровоцировать рост цен, из-за чего люди стали жить хуже.

В этот период иностранным спецслужбам удалось проникнуть на территорию Молдовы и похитить иностранного гражданина, также Санду пообещала запретить в будущем парламенте молдавский язык, военные отправлены на учения, проводимые под эгидой НАТО, заявила Дарованная в ходе брифинга.

Она также перечислила 10 провалов Майи Санду:

1. Жизнь сограждан стала хуже.

2. Майя Санду продает страну иностранцам, уничтожая местных производителей.

3. Не дала ничего гражданам, но успела забрать у каждого жители почти 450 леев.

4. Страх снова преследует граждан.

5. Майя Санду повернулась спиной к гражданам.

6. Президент обязала граждан снова выплачивать украденный миллиард.

7. Майя Санду способствует еще большему разделению граждан.

8. Вся страна увидела, как Майя Санду сохранила за собой «роскошное здание», которое обещала подарить для нужд детей, не отказалась от резиденции в Кондрице и госохраны, как и не сняла забор, который обещала разрушить «на второй день» после вступления в должность.

9. Президентская команда Майи Санду состоит из лиц, у которых огромные проблемы с неподкупностью и профессиональным опытом.

10. Измена Родине!