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Газета "Кишиневские новости"

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Как Майя Санду продает страну иностранцам

Как Майя Санду продает страну иностранцам
26 мая
12:31 2021
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Майя Санду продает страну иностранцам, уничтожая местных производителей. Об этом заявила депутат ПСРМ Алла Дарованная в ходе брифинга для СМИ. Она напомнила, что президент заблокировала закон о внутренней торговле, который предусматривал введение льгот для отечественных производителей.

«Закон обязывает сетевые магазины выделять как минимум 50% места на полках для молдавской продукции. Например, вместо польских яблок и украинской молочной продукции, которые наводнили все магазины, половина полок должна была быть зарезервирована под молдавскую продукцию, которая сегодня практически отсутствует. Мы хотели защитить тех, кто производит что-то в Молдове, чтобы создавались новые рабочие места здесь, дома. Но Майя Санду отвергла этот закон по указанию своих зарубежных хозяев», — сказала Дарованная.

Парламентарий заявила, что молдавские производители очень обижены решением главы государства.

«Фермеры вынуждены выбрасывать яблоки, картофель, потому что рынок наводнен импортной продукцией, продвигаемой Майей Санду. Животноводческие фермы исчезают, а переработчики молока жалуются на отсутствие сырья. Тем временем Майя Санду защищает иностранцев, импортирующих молочную продукцию», — сказала Дарованная

Депутат ПСРМ раскритиковала и соглашение с Германией, о котором ранее объявила Майя Санду. Речь идет о возможности сезонной работы в сельском хозяйстве.

«То есть Санду сознательно уничтожает молдавских производителей, наше сельское хозяйство, земля приходит в запустение, а молдаване должны ехать в Германию обрабатывать землю и собирать урожай для немцев, который потом втридорога будет продаваться в молдавских магазинах», — заключила Дарованная.

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