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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье дети кушают и пьют больше пенсионеров

26 мая
12:11 2021
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Министерство социальной защиты и труда сообщило о величине прожиточного уровня в регионе в минувшем апреле, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

По сравнению с мартом он в среднем увеличился на 0,58%. Для трудоспособного населения минимум составил 1694 местных рубля. Для пенсионеров – 1334, для детей – 1630. Рост связан с инфляционными процессами. В прожиточный уровень входит набор продуктов питания – свыше 50 процентов всех расходов, жилищно-коммунальные и транспортные траты. Местные власти, определяя минимум расходов для жителей региона, не позволяют государственным и коммерческим структурам давать зарплату меньше установленной суммы. Состав потребительской корзины, являющейся частью прожиточного уровня, пересматривается один раз в пять лет. 

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