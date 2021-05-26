Министерство социальной защиты и труда сообщило о величине прожиточного уровня в регионе в минувшем апреле, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

По сравнению с мартом он в среднем увеличился на 0,58%. Для трудоспособного населения минимум составил 1694 местных рубля. Для пенсионеров – 1334, для детей – 1630. Рост связан с инфляционными процессами. В прожиточный уровень входит набор продуктов питания – свыше 50 процентов всех расходов, жилищно-коммунальные и транспортные траты. Местные власти, определяя минимум расходов для жителей региона, не позволяют государственным и коммерческим структурам давать зарплату меньше установленной суммы. Состав потребительской корзины, являющейся частью прожиточного уровня, пересматривается один раз в пять лет.