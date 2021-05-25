ПСРМ будет настаивать, чтобы граждане получили компенсации за потребленную электроэнергию в апреле – мае. Депутат ПСРМ Алла Дарованная заявила, что социалисты повторно зарегистрируют в парламенте законопроект, который отказалась подписывать Майя Санду.

«Хотим сообщить всем, что этот законопроект предусматривает компенсацию расходов на электроэнергию, деньги, на которые часть населения рассчитывало. В следующем парламенте мы сделаем все возможное, чтобы граждане получили эти деньги», — сказала депутат.

Согласно законопроекту ПСРМ, отвергнутому президентом Майей Санду, государство покрывало расходы по счетам за электричество в период с апреля по май на сумму 428 леев.