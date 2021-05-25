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Газета "Кишиневские новости"

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Алла Дарованная: В Молдове зарплаты для медиков будут повышены на 40%

Алла Дарованная: В Молдове зарплаты для медиков будут повышены на 40%
25 мая
12:46 2021
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Об этом заявила депутат ПСРМ Алла Дарованная, которая сообщила, что сразу после избрания нового парламента, закон будет проголосован во втором чтении.

«Хотим заверить медиков, что зарплаты будут повышены на 40% – как мы и предусматривали», — сказала депутат.

Напомним, что по инициативе Игоря Додона в 2020 году начался процесс удвоения зарплат для медиков. Два из трех этапов уже реализованы – на 30% оклады увеличены с 1 сентября 2020 года и 1 января 2021 года. Последний этап был запланирован на 1 июля 2021 года и предусматривал рост зарплат на 40%.

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