Алла Дарованная: В Молдове зарплаты для медиков будут повышены на 40%
25 мая
12:46 2021
Об этом заявила депутат ПСРМ Алла Дарованная, которая сообщила, что сразу после избрания нового парламента, закон будет проголосован во втором чтении.
«Хотим заверить медиков, что зарплаты будут повышены на 40% – как мы и предусматривали», — сказала депутат.
Напомним, что по инициативе Игоря Додона в 2020 году начался процесс удвоения зарплат для медиков. Два из трех этапов уже реализованы – на 30% оклады увеличены с 1 сентября 2020 года и 1 января 2021 года. Последний этап был запланирован на 1 июля 2021 года и предусматривал рост зарплат на 40%.