Процесс вакцинации против коронавируса продолжается. Все больше жителей страны делают свой выбор в пользу прививок. Но у людей остается немало вопросов, касающихся вакцинации. Ответить на них мы попросили директора Муниципальной больницы «Святой Троицы», доктора медицины Олега КРУДУ. Подразделениями именно этой больницы являются COVID-центр на МОЛДЭКСПО и Муниципальный центр вакцинации.

– Можно ли и нужно ли делать прививку тем, кто переболел, и если да, то через сколько времени после излечения?

– Коронавирус – новая инфекция, отдаленные результаты проследить не было возможности. Но ряд исследований в мире был проведен, и выяснилось, что иммунитет у переболевших образуется, но через некоторое время, примерно через три месяца, титр антител начинает снижаться. И в этом случае вакцинация не повредит.