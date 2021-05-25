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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Переболевшим вакцинация не повредит

Переболевшим вакцинация не повредит
25 мая
12:06 2021
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Процесс вакцинации против коронавируса продолжается. Все больше жителей страны делают свой выбор в пользу прививок. Но у людей остается немало вопросов, касающихся вакцинации. Ответить на них мы попросили директора Муниципальной больницы «Святой Троицы», доктора медицины Олега КРУДУ. Подразделениями именно этой больницы являются COVID-центр на МОЛДЭКСПО и Муниципальный центр вакцинации.

– Можно ли и нужно ли делать прививку тем, кто переболел, и если да, то через сколько времени после излечения?

    

– Коронавирус – новая инфекция, отдаленные результаты проследить не было возможности. Но ряд исследований в мире был проведен, и выяснилось, что иммунитет у переболевших образуется, но через некоторое время, примерно через три месяца, титр антител начинает снижаться. И в этом случае вакцинация не повредит.

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