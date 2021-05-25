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Газета "Кишиневские новости"

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Общественный транспорт в Париже будет бесплатным

Общественный транспорт в Париже будет бесплатным
25 мая
12:06 2021
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Вскоре жители гости столицы Франции смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Этой возможностью уже некоторое время пользуется население других городов страны – сейчас их уже более тридцати.

Правда, введение такой меры обусловлено не заботой об экономии бюджета пассажиров, а желанием улучшить экологическую ситуацию в населенных пунктах. И практика показывает, что цель вполне достижима. К примеру, в Дюнкерке, где бесплатный проезд действует уже третий год, провели исследование и выяснили, что многие автомобилисты оставили своих железных коней в гаражах и начали пользоваться общественным транспортом. Число таких поездок увеличилось с момента введения упомянутой меры на шестьдесят процентов, а количество вредных выбросов в атмосферу, соответственно, уменьшилось.

Финансируется бесплатный проезд из налогов, которые платит местный бизнес. Они для этой цели были увеличены, сообщает ВВС.      

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