В своем послании Игорь Додон отметил значимость личности Владимира Воронина в истории нашей страны, эффективность его работы на посту главы государства, реформаторские усилия, патриотические взгляды и стальной характер.

«Я горд, что в этот юбилейный год-80-летия-могу тепло пожать ему руку, могу передать ему самые искренние поздравления, и можем оба смотреть в одно и то же направление, с новыми планами и новыми перспективами для Молдовы.

Хочу вам напомнить, что 20 лет назад, в 2001 году, Владимир Воронин возглавил страну, находящуюся в очень сложной ситуации. Но ему удалось реализовать самые значимые и качественные изменения в современной истории Молдовы. Была искоренена преступность, укреплена государственность, развивалась экономика, поддерживалось сельское хозяйство, ремонтировались дороги, газифицировались села и сохранены районы. В тот период значительно выросли сила и престиж страны в отношениях с международными партнёрами. Сегодня, оглядываясь назад, все больше людей, включая социологов, признают, что 2001-2009 гг. был самым блестящим периодом с экономической и социальной точки зрения.

Господин президент, с дистанции в 20 лет, я думаю, что пришло время снова приложить усилия по спасению страны. Вместе и с тем же успехом. Знаю, что у вас есть достаточно энергии и ещё больше мудрости. Поэтому нам удастся», – говорится в послании Додона.