Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, то после подсчета голосов в законодательный орган страны прошли бы партия “Действие и солидарность”, Избирательный блок коммунистов и социалистов и партия “Шор”. Такие данные содержаться в отчете по итогам опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов. Так, ПДС набрала бы 37%, Избирательный блок коммунистов и социалистов – 35,8%, а партия “Шор” – 7,6%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог. Опрос проводился с 14 по 22 мая, в нём приняли участие 1183 респондента из 85 населённых пунктов страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.