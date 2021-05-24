Понедельник, 24 мая 2021, 01:07

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове массовую поддержку на выборах получит Блок ПСРМ-ПКРМ

В Молдове массовую поддержку на выборах получит Блок ПСРМ-ПКРМ
24 мая
21:26 2021
Версия для печати

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, то после подсчета голосов в законодательный орган страны прошли бы партия “Действие и солидарность”, Избирательный блок коммунистов и социалистов и партия “Шор”. Такие данные содержаться в отчете по итогам опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов.  Так, ПДС набрала бы 37%, Избирательный блок коммунистов и социалистов – 35,8%, а партия “Шор” – 7,6%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог. Опрос проводился с 14 по 22 мая, в нём приняли участие 1183 респондента из 85 населённых пунктов страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,65–0,07%
EUR21,56+0,22%
GBP24,98+0,05%
UAH0,64–0,16%
RON4,38+0,25%
RUB0,24+0,18%

Курсы валют в MDL на 24.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд