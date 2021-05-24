Еще на месяц в Приднестровье продлен свободный режим въезда в регион и выезда из него. Ранее эти правила действовали до 1 июня, теперь, в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусом, теперь они продолжат действовать до 1 июля.

В этот период для въезда на Левобережье Днестра не нужно будет получать разрешение оперативного штаба и предъявлять отрицательный ПЦР-тест на корнавирус. Соблюдать карантин тоже не потребуется. Такие правила распространяются как на жителей Приднестровского региона, так и на иностранных граждан.

О продлении срока действия свободного режима сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Вадим Красносельский.