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Газета "Кишиневские новости"

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На Левобережье без формальностей

24 мая
16:16 2021
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Еще на месяц в Приднестровье продлен свободный режим въезда в регион и выезда из него. Ранее эти правила действовали до 1 июня, теперь, в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусом, теперь они продолжат действовать до 1 июля.

В этот период для въезда на Левобережье Днестра не нужно будет получать разрешение оперативного штаба и предъявлять отрицательный ПЦР-тест на корнавирус. Соблюдать карантин тоже не потребуется. Такие правила распространяются как на жителей Приднестровского региона, так и на иностранных граждан.

О продлении срока действия свободного режима сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Вадим Красносельский.  

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