На шотландском заводе, где изготавливают традиционный местный напиток – виски – штат пополнился четвероногим работником. Это кокер-спаниель по имени Рокко.

Собаки чувствуют запахи в сорок раз сильнее, чем человек. Эту способность и решили использовать на предприятии, чтобы своевременно обнаруживать дефекты в деревянных бочках, где созревает напиток. Для его доведения до готовности требуется три года. Но поскольку дерево, из которых изготовлены бочки (традиционно это дуб) – натуральный материал, он может повреждаться в ходе дистилляции, которая является органическим процессом. Прежде чем приступить к работе, собака полгода обучалась распознавать запах повреждений, которые могут возникнуть в бочках.

Кроме того, администрация предприятия отмечает, что с появлением Рокко психологический климат в коллективе заметно улучшился, сообщает National Geographic.