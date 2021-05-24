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Газета "Кишиневские новости"

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На заводе по производству виски появился хвостатый сотрудник

На заводе по производству виски появился хвостатый сотрудник
24 мая
16:16 2021
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На шотландском заводе, где изготавливают традиционный местный напиток – виски – штат пополнился четвероногим работником. Это кокер-спаниель по имени Рокко.

Собаки чувствуют запахи в сорок раз сильнее, чем человек. Эту способность и решили использовать на предприятии, чтобы своевременно обнаруживать дефекты в деревянных бочках, где созревает напиток. Для его доведения до готовности требуется три года. Но поскольку дерево, из которых изготовлены бочки (традиционно это дуб) – натуральный материал, он может повреждаться в ходе дистилляции, которая является органическим процессом. Прежде чем приступить к работе, собака полгода обучалась распознавать запах повреждений, которые могут возникнуть в бочках.

Кроме того, администрация предприятия отмечает, что с появлением Рокко психологический климат в коллективе заметно улучшился, сообщает National Geographic.   

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