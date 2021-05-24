Администрация президента Молдовы взяла на себя обязанность обеспечивать фонд Аденауэра документами с грифом «совершенно секретно». Об этом пишут журналисты портала «telegraph.md», которые проанализировали текст соглашения, заключенного между аппаратом главы государства Майи Санду и иностранным фондом.

«Документ устанавливает, что все требования о создании должностей консультантов и круг их обязанностей, предложения по кандидатам, срок контрактов и схема оплаты, в том числе и другие релевантные аспекты для отбора и найма экспертов могут быть дополнены приложением к меморандуму о взаимопонимании между президентской администрацией и фондом Аденауэра или обменом письмами посредством электронной почты. (…) Таким образом, Администрация президента Молдовы в качестве государственного органа с доступом к гостайне обязалась обеспечивать фонд Аденауэра доступом ко всем документам даже с грифом «совершенно секретно», а полученную информацию поставлять сотрудникам немецкой организации», – отмечается в материале портала.

Отметим, что Администрация президента Молдовы только после жалобы в полицию опубликовала часть меморандума о взаимопонимании, подписанного между аппаратом президента и фондом «Konrad Adenauer» 1 января 2021 года. Также тайной остается список консультантов, которые получают ежемесячно тысячи евро из неясных источников финансирования. Об этом напоминает портал «Telegraph.md».

Как отмечают журналисты издания, несмотря на обещанную Санду транспарентность в работе госведомств, аппарат главы государства не реагирует на многочисленные обращения и петиции с требованием опубликовать информацию повышенного общественного интереса.