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Газета "Кишиневские новости"

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Граждане Молдовы считают Гречаный лучшим премьером

Граждане Молдовы считают Гречаный лучшим премьером
24 мая
14:16 2021
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Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов. Отвечая на вопрос “Как вы считаете, кто был лучшим премьер-министром за годы независимости Республики Молдова?”, 26,6% назвали имя Зинаиды Гречаный. Это первое место. 10,4% упомянули Иона Кику, 6,4% – Думитру Брагиша. Действующий президент Молдовы Майя Санду оказалась лишь четвёртой – у неё 5,1%. Василе Тарлев набрал 3,5%, Павел Филип – 1,9%, Ион Стурза – 0,7%. Другие кандидатуры в совокупности получили 3,2%. Не знали ответа на данный вопрос 37,9% граждан, ещё 4,3% отказались отвечать. Опрос проводился с 14 по 22 мая, в нём приняли участие 1183 респондента из 85 населённых пунктов страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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